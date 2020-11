Infermiera ai negazionisti: “Se ti ammali non venire in ospedale”

Michela Isca lavora come infermiera all’ospedale civile di Pescara. In queste ore il suo video con la risposta ai negazionisti è diventato molto popolare.

“Se ti ammali non venire in ospedale”: Michela Isca fa l’infermiera all’ospedale civile di Pescara e in un video risponde così ai negazionisti del Covid. Tutto nasce da un volantino che le hanno lasciato sulla sua macchina.

L’infermiera riporta tutte le bufale che vengono elencate nel messaggio dei negazionisti e di fatto le smonta. Ad esempio alla fake news che dice che la letalità riguarda solo le persone sopra i 70 anni e che quindi il Covid è come l’influenza lei spiega: “Le persone morivano di influenza anche prima e con il vaccino che voi negazionisti rifiutate di fare, ora siamo con un’influenza e non esiste nemmeno il vaccino…forse ci arrivi a capire!”.

“E lo 0.05% della popolazione over 70, ammesso e non concesso che sia vero, è un numero devastante di persone che muoiono… o per te è un numero accettabile? In ogni caso, anche se sappiamo che il numero è molto più alto, state ammettendo l’esistenza di un’emergenza Covid”.

“Non venire in ospedale allora”

Nel video ci sono tutte le argomentazioni di Michela Isca che ora è “l’infermiera contro i negazionisti”, e anche la sua conclusione: “Se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, non venire in ospedale perché non te li meriti i nostri sacrifici”, spiega ancora dicendo che lei e gli altri operatori sanitari non sono eroi ma professionisti che lavorano in carenza di organico. (Fonti YouTube e Next).