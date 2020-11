Un infermiere messicano di 28 anni ha registrato un video prima dell’intubazione endotracheale. Il giorno seguente è morto.

Sergio Humberto Padilla Hernandez, infermiere messicano di 28 anni malato di Covid, in un video registrato per i propri cari poco prima dell’intubazione endotracheale, cercava di tranquillizzarli: “Ci rivedremo, non è un addio”. Un filmato che però si è trasformato in addio: l’infermiere infatti è morto il giorno seguente.

Il video dell’infermiere morto di Covid

“È arrivato il momento della verità”, dice il 28enne nel filmato. “Mi sottoporrò all’intubazione endotracheale. Voglio che, succeda quello che succeda, sia fatta la volontà di Dio e mi ricordiate sempre per quello che sono stato e per quello che sono, perché voglio ritornare. Questo non è un addio, sono sicuro che ritornerò, in qualche giorno recupero. Tornerò a vedervi, amici, famiglia, vi amo e so che state pregando per me”.

Il video risale al 5 novembre scorso. Il giorno dopo la situazione è precipitata e il cuore del giovane infermiere ha smesso di battere.

“Possiamo imparare molto dalla morte di Sergio, un giovane molto professionale, gentile, disponibile che si preoccupava sempre di tutelare la salute della polizia, delle segretarie e delle persone detenute qui e ovviamente esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia, supportandoli in questo momento difficile”, commenta Juan Carlos Renteria Villegas, dalla Direzione della Sicurezza Municipale di Cuauhtémoc presso il quale da qualche mese Padilla Hernandez aveva preso servizio. (fonte HUFFINGTON POST)