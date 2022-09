Un influencer cinese, per aumentare i suoi follower, ha mangiato una vespa, probabilmente non valutando le conseguenze. Il suo viso, infatti, ha cominciato a deformarsi.

Wang Can, questo il nome dell’influencer, ha un certo seguito e così ha deciso di cimentarsi nella challenge che ormai coinvolge tantissimi utenti, quella del Mukbang, che consiste nel riprendersi mentre mangiano. “Anche se ho un po’ paura, la mangerò comunque”, ha detto Wang Can ai suoi 560mila follower. Così l’influencer cinese ha afferrato la vespa con le bacchette per poi portarla alla bocca.

Il viso deformato dalle punture della vespa

Poco dopo Wang Can si è ritrovato con le “labbra a forma di salsiccia”, come egli stesso ha scritto nella didascalia che accompagna il video. Per porre rimedio alle punture dell’insetto portato in bocca, l’influencer cinese ha bevuto il congee, una bevanda a base di riso.

Il video però è stato rimosso dalla piattaforma Douyin a seguito delle ripetute segnalazioni. Il filmato è però ricomparso su TikTok, e non sono mancate le polemiche: c’è chi, infatti, teme che la pratica messa in video da Wang venga imitata per semplice spirito di emulazione.

La dichiarazione di Wang Can

Come riporta ‘Insider’, sempre su Douyin lo stesso Wang Can ha pubblicato una video dichiarazione: “In primo luogo, voglio ringraziare tutti per il loro supporto. Ora userò questo canale per darvi alcuni aggiornamenti e alcuni video positivi di qualità per tutti. Non ammetterò la sconfitta, non cederò. A me, Wang Can, non manca il coraggio di ricominciare”. Come ricordano le principali testate internazionali – in particolare il ‘South China Morning Post’ – molti influencer orientali sono noti per le loro pratiche estreme.