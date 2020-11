Inghilterra, le chiedono di rispettare le regole al supermercato: spacca 500 bottiglie di superalcolici.

Le chiedono di seguire le regole di sicurezza anti Covid del supermercato. Li perde la testa e spacca 500 bottiglie di superalcolici.

Il totale dei danni? Circa 130.000 sterline di danni.

Tutto è avvenuto in Inghilterra. Siamo, per la precisione, in un supermercato di Stevenage.

Il commesso, raccontano le cronache locali, sembra che le abbia chiesto di seguire i sensi unici nei corridoi del supermercato, una delle tante regole di sicurezza in periodo di pandemia, ma questo, per oscuri motivi, deve aver scatenato la rabbia della cliente.

La donna, felpa col cappuccio a nascondere il viso, fuori di sé inizia a lanciare le varie bottiglie di vino e superalcolici. Una per una.

Il filmato, finito sui social, in queste ore sta facendo il giro del mondo.

Quando le forze di polizia sono giunte sul posto, hanno dovuto fermare la donna con molta cautela proprio per evitare ferimenti a causa dei vetri a terra.

La donna- che nel folle gesto ha riportato alcuni tagli alle mani – è stata arrestata. La domanda resta: perché questo disastro? Ovviamente la risposta non c’è.