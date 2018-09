Inghilterra, uccide e decapita un 44enne. Il momento dell’arresto VIDEO

LONDRA – Uccide e decapita un 44enne. Poi tenta di impalare la testa della vittima su un manico di scopa. L’episodio è avvenuto nel Derbyshire, in Inghilterra.

Martin McDermott, il killer, era appena uscito di prigione.

Nel filmato, girato con una telecamera piazzata addosso a un agente, si mostrano gli attimi dell’arresto. Nel video si vede il poliziotto che, armato di taser, prima ferma l’uomo e poi lo fa ammanettare da un collega.

🎥Bodycam video has been put out of a @DerbysPolice officer arresting a killer in #Derby.

PC Richard Edge found Martin McDermott after he’d stabbed Leslie Salmon at a bail hostel last year.

— CapitalEastMids News (@CapitalEMNews) 13 settembre 2018