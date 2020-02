MODENA – Un inseguimento ad alta velocità tra i carabinieri della stazione di Fiorano Modenese e una vettura condotta da un 42enne, sabato sera, 8 febbraio, ha portato all’arresto di quest’ultimo.

L’uomo, un tunisino, che era anche alla guida senza patente, è stato trovato con 149 grammi di cocaina, suddivisi in 103 dosi pronte ad essere vendute e 980 euro in contanti. Il pusher non si è fermato all’alt intimato dai militari e, come si vede in un video diffuso dai carabinieri, ha proseguito la marcia fino ad abbandonare la vettura a Sassuolo, a causa del traffico. Gli uomini dell’Arma lo hanno immobilizzato a fatica poiché l’uomo ha reagito con calci e pugni.

Il tunisino è stato rinchiuso nel carcere di Modena. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiali e guida senza patente. (fonte ANSA)