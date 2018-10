ROMA – Un uomo si rifiuta di stare seduto nel sedile accanto a una donna nera, la ricopre di insulti razzisti e pretende che il personale di cabina la faccia spostare in un altro posto. E’ la scena ripresa venerdì da un altro passeggero su un volo Ryanair da Barcellona a Londra. Il video, pubblicato su Facebook, è poi rimbalzato su Twitter dove è stato visto già da decine di migliaia di persone.

Nelle immagini si sentono chiaramente le ingiurie dell’uomo anziano, la donna che cerca inutilmente di calmarlo e uno steward che interviene chiedendole infine di cambiare posto. Si sentono anche le proteste dei passeggeri, con uno che chiede al personale della compagnia aerea di cacciare l’uomo dal volo.

Sempre su Twitter, dove si moltiplicano i commenti indignati, Ryanair ha scritto di essere a conoscenza del video e di avere riportato l’accaduto alla polizia dell’Essex. A ritwittare il video è stata anche l’eurodeputata britannica Catherine Bearder, secondo la quale “Ryanair può identificare l’uomo e dovrebbe farlo. E’ un fatto criminale e non deve essere tollerato”.

This racist white man refused to sit next to an elderly black woman on a Ryanair flight.

He called her an “ugly black bastard” & threatened to push her to another seat if she didn’t move to another seat.

— StanceGrounded (@_SJPeace_) 20 ottobre 2018