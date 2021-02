Inter-Juventus 1-2 VIDEO gol e highlights della semifinale di Coppa Italia. E Conte se la prende con la società

Inter-Juventus 1-2 nell’andata di semifinale di Coppa Italia. Tra una settimana il ritorno. Allo stadio San Siro di Milano i gol tutti nel primo tempo: Lautaro per l’Inter al 9′, doppietta di Cristiano Ronaldo al 26′ su rigore e al 35′ per gli ospiti. Il ritorno si disputerà a Torino martedì 9 febbraio alle 20,45.

La Juve fa un grosso passo avanti verso la finale. L’Inter ha sprecato buone occasioni (soprattutto con Sanchez e Darmian nel secondo tempo). Con un pareggio (e Lukaku e Hakimi, ieri squalificati), il ritorno avrebbe avuto un altro sapore. E, come da copione, a fine partita sono arrivate le parole di Conte, che se l’è presa di nuovo con la società.

Dall’altra parte la Juve ottiene il massimo con il minimo sforzo. Due gol di Ronaldo, una super parata di Buffon, qualche contropiede gestito male nel secondo tempo. Ma di certo Pirlo non può lamentarsi. Dopo un inizio di stagione difficile, la sua squadra sembra aver ingranato.

Inter-Juventus: Conte si lamenta con la società

“Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Per il resto c’è stata l’ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi parliamo di un risultato negativo, ma meritavamo molto, ma molto di più del risultato finale”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, intervistato dalla Rai dopo il ko nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.

“Bisognerà vincere con due gol di scarto. Non sarà una passeggiata perché c’è davanti una squadra forte – ha proseguito -. Non mi sembra che la Juve nel primo tempo abbia creato chissà cosa o Handanovic abbia fatto grandi parate. Voci sulla cerssione del club? C’è una situazione particolare, è inutile nasconderlo. Anche perché siamo partiti con un progetto e il progetto si è fermato ad agosto“.

Inter-Juventus 1-2, Pirlo e la svolta della Supercoppa

“In campionato era stato un passaggio a vuoto, non eravamo noi. Abbiamo lavorato sugli errori e da lì sono arrivate delle vittorie. Ma non è ancora fatto niente, è una partita che si gioca su 180 minuti”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, commentando alla Rai la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter.

“Svolta in Supercoppa? Sì, quella è stata una gara fondamentale che ci ha riacceso, alzare una Coppa ci ha dato grande forza soprattutto dopo la brutta sconfitta a San Siro. Ci ha fatto capire che siamo ancora forti e che possiamo competere per tutti gli obiettivi. Noi sappiamo che se siamo concentrati e abbiamo questo atteggiamento diventa dura per tutti. Cristiano Ronaldo? È normale che non fosse contento di uscire, ma sabato abbiamo una sfida importante in campionato ed era importante fargli risparmiare qualche minuto”.

Inter-Juventus 1-2: video gol e highlights

Il video Youtube con gol e highlights di Inter-Juventus 1-2 di Coppa Italia. Oltre al gol di Lautaro e alla doppietta di Ronaldo, ci sono le occasioni per Sanchez e Darmian nella ripresa.