ROMA – Di fronte al tecnico dell’Inter Spalletti alla vigilia della sfida col Torino, terminata 2-2, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il giornalista Thomas Villa si è lamentato per essere stato lasciato per ultimo.

“Io domande per ultimo non ne faccio – ha detto Villa -, lavoro per la Rai. Se non portate rispetto a me, almeno portatelo alla Rai. La prima volta sono entrato qui 30 anni fa, era settembre 88”.