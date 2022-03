Interrompe con scritta no war il tg più seguito in Russia: Maria Ovsyanikova trattenuta e interrogata dalla polizia VIDEO (foto da video)

Maria Ovsyanikova ha interrotto il tg più seguito in Russia per mostrare un cartellone con la scritta “No war” (cioè, no alla guerra). Si tratta di un gesto fortemente significativo perché in Russia l’informazione è fortemente controllata da Putin. Ed è l’unica possibile visto che in Russia sono bloccati diversi siti internet ed i social network. Quindi l’unica informazione che può arrivare al popolo è quella di Stato.

Ha mostrato la scritta “No war” durante il tg più seguito in Russia: chi è Maria Ovsyanikova

Ma chi è Maria Ovsyanikova e perché lo ha fatto? Maria è una dipendente di Channel 1, l’equivalente del nostro Rai 1. Lo ha fatto per manifestare il suo dissenso nei confronti delle operazioni militari della Russia in Ucraina. E, lavorando in quella rete tv, ha scelto il momento in cui praticamente tutti i russi sono incollati davanti alla televisione. Ha scelto il tg che va in onda in prima serata, quello che da noi è il tg delle ore 20:00.

Interrompe il tg più seguito in Russia per mostrare la scritta “No war”: il VIDEO

Si è trattato di un gesto clamoroso e per questo motivo Maria Ovsyanikova è stata trattenuta ed interrogata dalla polizia russa. Non è l’unica repressione della liberta di espressione in corso. Infatti, negli ultimi giorni, hanno subito lo stesso trattamento molti russi che hanno manifestato contro la guerra in Ucraina. Video da YouTube.