GLANMIRE – In un centro scommesse a Glanmire, in Irlanda, entrano dei rapinatori armati. A metterli in fuga, come mostrano le telecamere di sorveglianza è stato l’85enne Denis O’Connor, che li ha malmenati e messi in fuga.

Il video è stato postato su Facebook: “Non ho pensato che potesse essere pericoloso – ha detto il bisnonno intervistato – volevo solo dare una mano”.

A Bari, un rapinatore di 21 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine, nel 2016 aveva tentato di svaligiare una tabaccheria con una pistola giocattolo ed anche in questo caso era stato messo in fuga. Il ragazzo, in quel caso era stato colto di sorpresa dalla reazione inaspettata del commerciante che gli aveva scagliato addosso un espositore di caramelle.

Una volta fuggito, una pattuglia in borghese dei carabinieri lo aveva bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Il ragazzo aveva con sé una scacciacani che riproduceva fedelmente una vera arma da fuoco e il passamontagna usato per la rapina.

Gli accertamenti compiuti subito dopo hanno scoperto che il giovane poco prima aveva fatto irruzione nella tabaccheria e, sotto la minaccia dell’arma puntata contro il titolare, aveva intimato di consegnargli il denaro contenuto nel registratore di cassa. La reazione del tabaccaio aveva evidentemente colto di sorpresa il rapinatore, che aveva preferito abbandonare il negozio, dandosi alla fuga a mani vuote.