Isis, il VIDEO di Al Qaeda con i fuorionda e le gaffe dei terroristi rivali

ROMA – La rivalità tra l’Isis e Al Qaeda è ormai nota. Tra i due gruppi jihadisti che in questi anni hanno seminato morte e terrore in giro per il mondo, è in corso una vera e propria guerra egemonica che ha anche dei risvolti quasi comici. La guerra viene infatti combattuta anche a colpi di video che, se non si trattasse di filmati postati da terroristi, farebbero quasi ridere.

E’ il caso di quello che segue diffuso da Al Quaeda. Nelle immagini si vedono dei jihadisti dell’Isis che, durante la lettura dei proclami deliranti a cui ci hanno ormai abituato, si confondono ripetendo frasi e ridendo in maniera imbarazzata.

Il filmato è stato diffuso dalla “Hidayah Media Production”, casa di produzione vicina ad Al Quaeda proprio per screditare i miliziani del Califfato che vengono dipinti come degli attori di basso livello che non sono nemmeno in grado di lanciare messaggi di propaganda senza commettere errori.

La diffusione del video da parte di Al Qaeda si inserisce nella rivalità tra i due gruppi terroristici dalla Siria allo Yemen, ed è solo l’ultimo episodio di una battaglia che va avanti da anni e che non ha risparmiato nemmeno colpi bassi come l’uccisione di miliziani che non appartengono allo stesso gruppo.

Fonte: YouTube, Corriere della Sera