ROMA – Un nuovo video dell’Isis in cui si dichiara compaiano tre dei quattro autori dell’attentato contro una parata militare in Iran è stato pubblicato dall’agenzia Amaq, affiliata al gruppo terroristico. Lo riporta la Cnn che sottolinea di non aver potuto verificare l’autenticità delle immagini.

L’attentato, due giorni fa nella città di Ahvaz, è stato rivendicato anche dal gruppo separatista arabo sunnita Al-Ahvaziyah. Nel video si vedono tre uomini in uniforme militare che parlano ad una telecamera all’interno di un furgone. Nessuno dei tre dice di agire per conto dell’Isis ne’ fa riferimento diretto all’attacco nel quale sono morte almeno 25 persone tra le quali un bambino. Due degli attentatori parlano arabo, il terzo farsi. “Se dio vuole morirò”, dichiara quest’ultimo annunciando “una forte operazione di rappresaglia” che distruggerà le guardie della rivoluzione.