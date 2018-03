ROMA – Il sedicente Stato Islamico ha pubblicato un video che mostra un agguato condotto in Niger lo scorso ottobre in cui morirono 4 soldati statunitensi. Il filmato è stato pubblicato su un canale Telegram frequentato dai jihadisti e ripreso dalle tv americane. Il video consiste principalmente di filmati non montati, comprese le immagini apparentemente filmate utilizzando una fotocamera montata su un casco appartenente a una delle vittime. Il video sembra suggerire che l’attacco sia stato eseguito da alcuni miliziani dell’Isis.

Il 4 ottobre, una squadra di 12 berretti verdi stava pattugliando un’area nei pressi del villaggio nigerino di Tongo Tongo, vicino al confine con il Mali, accompagnata da 30 soldati locali, quando almeno 50 miliziani armati hanno attaccato il gruppo con razzi, granata, mortai e mitragliatrici.

Negli scontri, durati almeno 4 ore, sono morti 4 soldati statunitensi, 4 soldati del Niger e almeno 20 combattenti islamici. L’attentato di Tongo Tongo è stato il più sanguinoso per le forze statunitensi da quando il presidente Donald Trump è salito al potere.

Alla fine di gennaio, un account Twitter con un nome in arabo, appartenente a un certo Mohammed Mahmoud Abu Maali, aveva pubblicato due post riguardante i fatti di Tongo Tongo, con un filmato che mostrava “parte dell’attacco, un soldato americano morto e alcune foto scattate da un soldato americano, oltre ad altre scattate dai miliziani dell’Isis dopo che il fotografo e’ stato ucciso”, aveva scritto l’utente su Twitter.