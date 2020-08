Avvistata strana creatura tra le cascate in Islanda. Il video di una turista.

C’è una misteriosa creatura che si aggira tra le cascate di Dettifoss, in Islanda. Il video, girato da Vigdís Howser Harðardóttir e pubblicato su Instagram, è stato rilanciato dall’agenzia Reuters.

Nelle immagini si intravede un essere piccolo e nero in movimento sul precipizio della impetuosa cascata. La turista spiega di essersi accorta di quella strana presenza soltanto in un secondo momento, quando si trovava a 4 ore di distanza e ha riguardato le riprese fatte sul posto.

“Stavo viaggiando con il mio compagno nel mio paese d’origine, l’Islanda, – ha raccontato – Abbiamo deciso di fermarci a visitare una delle cascate più grandi del paese. Sono attiva su Instagram e ho girato video e scattato foto”.

“Non avevo alcun filtro o effetto – precisa – Quando ho riguardato le immagini ho visto la creatura. Essendo ormai a 4 ore di distanza, non potevo tornare a guardare meglio, quindi ho postato la mia storia chiedendo ai miei follower cosa ne pensassero”.

“Nessuno sa darmi una spiegazione. Di cosa si tratta? Non lo so neanche io. Tutto quello che so è che ho avuto una strana sensazione”.

Tante le ipotesi lanciate sui social dagli utenti. C’è chi sostiene che la creatura somigli ad una figura umana, il capo coperto da un K-Way. Chi minimizza, dicendo che si tratti semplicemente di una pianta, spostata dalla forza delle acque.

E chi addirittura ipotizza che si tratti di un “criptide“, un animale la cui esistenza è sostenuta da tradizioni e leggende, ma di cui mancano prove scientifiche.