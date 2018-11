ROMA – Habib Habibou gioca come attaccante nella squadra israeliana del Maccabi Petah Tikva. Il 31enne giocatore della Repubblica Centroafricana, ad un certo punto ha raccolto un cross proveniente dalla linea di fondo ed ha segnato. Habibou ha fatto il suo dovere da attaccante, se non fosse che la rete è stata realizzata mentre stava soccorrendo un suo compagno di squadra infortunato.

L’ex giocatore del Leeds non ha perso l’occasione ed ha segnato. Subito dopo, senza esultare, è tornato dal compagno a sincerarsi delle sue condizioni.

Il gesto ha però diviso i socialm, tra chi ha lodato il suo gesto e chi non gli perdona il fatto di aver lasciato a terra il compagno in difficoltà. È successo durante la sfida contro il Maccabi Netanya, valida per il massimo campionato israeliano di calcio.