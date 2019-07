ISTANBUL – E’ diventato virale in rete il video di una turista, evidentemente per la prima volta in un aeroporto, che ha seguito il bagaglio sul nastro trasportatore, cadendo davanti a tutti gli altri passeggeri in fila per il check-in. E’ accaduto allo scalo di Istanbul, in Turchia, uno dei maggiori aeroporti al mondo.

La giovane donna, forse un po’ confusa, dopo aver ottenuto il suo biglietto è salita sul nastro in movimento, ed è subito scivolata ed è stata trascinata via per un breve tratto, prima di riuscire a mettersi in salvo.

La scena è avvenuta davanti agli occhi degli altri viaggiatori stupiti ed è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso dell’aeroporto. (Fonti: The Daily Mail, YouTube)