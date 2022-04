Tuzla, periferia di Istanbul in Turchia. Almeno tre persone sono rimaste uccise e nove ferite in seguito ad un’esplosione avvenuta in una fabbrica di vernici molto nota che si trova in una zona industriale. Diversi video ripresi dalle persone che si trovavano vicino alla fabbrica hanno ripreso il momento della tremenda esplosione che ha lanciato in aria moltissimi detriti prima che si alzino delle fiamme altissime.

Turchia, esplode fabbrica di vernici: 3 morti e 9 feriti

Secondo il prefetto della località, Ali Akca, l’esplosione è stata dovuta ad un incendio ed è stata aperta un’inchiesta per determinarne la causa. “Vigili del Fuoco, ambulanze e Polizia sono immediatamente intervenuti sul posto” ha aggiunto Akca. Vicino alla fabbrica si trova una scuola. I vetri dell’istituto, a causa dell’esplosione si sono frantumati.

Turchia, frequenti nelle fabbriche incidenti ed esplosioni

A quanto pare, il problema della sicurezza sui posti di lavoro non è un problema solo italiano. Nel mese di febbraio, 5 persone sono morte in una fabbrica tessile a Güngören, un distretto industriale che si trova nella città turca. In quel caso, le vittime erano rimaste intrappolate nell’edificio ed erano morte a causa delle fiamme.