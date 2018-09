gara di velocità tra moto, supercar, monoposto, jet privato ed F16: chi vince?

ISTANBUL – Sulla pista dell’aeroporto di Istanbul la sfida tra tre supercar, una superbike, una macchina da Formula 1, un jet privato e un F16 da combattimento.

I cinque piloti hanno gareggiato uno accanto all’altro su una pista da 400 metri del nuovo aeroporto di Istanbul in Turchia. La corsa testa a testa si è svolta come anteprima del festival aeronautico, spaziale e tecnologico che si svolgerà qui prima dell’apertura ufficiale del nuovo scalo prevista per ottobre.

Tra i veicoli una moto Kawasaki H2R, una Tesla P100DL, una Aston Martin New Vantage e una Lotus Evora GT 430. A festeggiare arrivando per primo è stato il campione del mondo di Supersport Kenan Sofuogluil sulla Kawasaki.