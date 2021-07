Italia campione d’Europa sul pullman scoperto in giro per Roma, bagno di folla per le vie del centro VIDEO (foto ANSA)

L’Italia campione d’Europa è scesa per le vie di Roma su un pullman scoperto per festeggiare il trionfo di Wembley. Fino a poche ore fa si pensava che il giro d’onore per le vie della Capitale non si sarebbe fatto ma, come ha spiegato Leonardo Bonucci poco prima di salire a Palazzo Chigi, “abbiamo vinto la trattativa, lo dovevamo ai tifosi se siamo arrivati fin qui lo dobbiamo anche al loro sostegno”.

Italia sul pullman scoperto, delirio per le strade di Roma

Dopo la visita a Palazzo Chigi, dal premier Mario Draghi, bagno di folla per gli azzurri e il ct Roberto Mancini nel centro di Roma gremito di gente: da via del Corso a Piazza Venezia, poi Via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, Via del Tritone, Piazza Barnerini, Via Veneto, Piazza Brasile e Via Pinciana prima del rientro all’Hotel Parco dei Principi.

Il pullman è partito procedendo a passo d’uomo, e ha impiegato poco più di mezzora per percorrere due chilometri. Ad accogliere gli azzurri a piazza Colonna, migliaia di tifosi Dal livello superiore del bus gli azzurri hanno issato al cielo il trofeo, scatenando l’ovazione delle centinaia di persone raccolte attorno a piazza Colonna. Poi assieme alla gente hanno cantato l’inno nazionale.