Italia-Inghilterra, Bonucci a fine partita: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta” VIDEO

A fine partita, poco prima della premiazione, Leonardo Bonucci sfotte a suo modo gli inglesi: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare”.

Italia-Inghilterra, Bonucci: “Siamo stati speciali nel crederci fin dall’inizio quando ci siamo trovati”

“Rendere felice un grande popolo – ha poi detto Bonucci in conferenza stampa sfoderando un po’ più di diplomazia – è la cosa più bella che possa esistere, noi ce l’abbiamo fatta. Mi dispiace per gli inglesi, ma questa sera la coppa prende l’aereo e torna con noi”. E ancora: “Siamo stati speciali nel crederci fin dall’inizio quando ci siamo trovati. È incredibile come non ci siamo mai stancati di stare insieme, uniti. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile”.

“Al momento non c’è un momento più bello della mia carriera di questo. Magari ci sarà fra un anno e mezzo, ma adesso è la più bella serata di tutte. Qualcosa di incredibile, da due vecchietti così”.

Italia-Inghilterra, Chiellini: “Qualche lacrimuccia l’abbiamo fatta cadere… Noi vecchietti e più giovani, ce lo siamo meritati”

E Chiellini: “Qualche lacrimuccia l’abbiamo fatta cadere… Noi vecchietti e più giovani, ce lo siamo meritati. È davvero bellissimo. Credo che a questa età ci rendiamo ancora più conto di cosa significhi una vittoria del genere. Rimanere nella storia, dopo aver visto Fabio tutti quegli anni a Coverciano che l’alzava (Cannavaro con la Coppa del Mondo 2006 ndr), e adesso lo facciamo insieme…”.

E alla domanda di Sandro Piccinini se la coppia centrale e Donnarumma saranno insieme anche al Mondiale in Qatar, Chiellini risponde scherzando: “Io? È già tanto se riesco a correre domani. Gigio, sicuro. Leo pure. Io, piano”. E Bonucci: “Ci penso io a convincerlo, andiamo in vacanza insieme e lo convinco. Tranquilli”. Il discorso cade poi sul segreto di questo gruppo, ancora Chiellini: “Ognuno ha un ruolo e delle caratteristiche. Io e Leo siamo diversi e cerchiamo di sfruttare le nostre qualità nel migliore dei modi. Siamo due caratteri opposti ma se ci vogliamo bene è perché lasciamo perdere i nostri difetti e cerchiamo di sfruttare i nostri pregi. Così vale per tutte le persone di questo gruppo. Il segreto è riuscire a far risaltare i pregi di ognuno di noi. E ci siamo riusciti”.