Italia-Inghilterra, l’invasione di campo di un tifoso inglese. Il video della fuga tra un placcaggio e l’altro

Al 42′ un’invasione di campo ha interrotto, per qualche secondo, la finale degli Europei Italia-Inghilterra. Finale poi vinta ai rigori dagli azzurri. Un tifoso inglese, dagli spalti, è entrato in campo e per qualche secondo è riuscito a non farsi prendere dalla sicurezza.

Italia-Inghilterra, l’invasione di campo del tifoso inglese. La corrida tra un placcaggio e l’altro

L’uomo, a torso nudo e con una maglia rossa in mano, tra un dribbling e l’altro, è riuscito a sfuggire più volte ai placcaggi degli addetti in campo. Fino alla resa finale. Con tanto di applausi da parte del pubblico sugli spalti.

L’invasione non è stata ripresa da Sky e dalla Rai. Le immagini sono state girate dalla tribuna. In diretta, infatti, la regia dell’Uefa, come da prassi, ha scelto di non mandare in onda l’invasione per evitare possibili emulazioni future.

Italia-Inghilterra, i sorrisi di Marco Verratti durante l’invasione di campo del tifoso inglese

Durante la diretta televisiva così le telecamere hanno ripreso solo i calciatori fermi in campo. Al calciatore dell’Italia Marco Verratti, ripreso a lungo durante l’invasione, è scappato anche qualche sorriso tanto che alla fine il centrocampista ha anche cercato di coprirsi il volto con la maglia per non farsi riprendere.