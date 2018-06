Italia-Olanda 1-1, segnano Zaza e Akè VIDEO GOL-HIGHLIGHTS

TORINO – Finisce 1-1 l’amichevole [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] giocata allo Juventus Stadium tra le due grandi deluse Italia e Olanda. L’Italia passa in vantaggio al 67° con Simone Zaza. Poi l’espulsione di Criscito. Akè poi gela gli azzurri all’88°.

E’ il primo pareggio sotto la guida del nuovo ct Roberto Mancini dopo la vittoria sull’Arabia Saudita e la sconfitta con la Francia.

Il tabellino e le pagelle.

Italia (4-3-3): Perin 6.5, Zappacosta 6 (14′ st De Sciglio 5.5), Rugani 6, Romagnoli 6, Criscito 6, Cristante 6.5, Jorginho 6.5 (33′ st Baselli sv), Bonaventura 6 (42′ st Pellegrini sv), Verdi 6.5 (16′ st Chiesa 6.5), Belotti 6 (18′ st Zaza 6.5), Insigne 6.5 (25′ st Bonucci 6) (22 Donnarumma, 5 Caldara, 27 Mandragora, 9 Balotelli, 17 Politano, 18 Berardi). All.: Mancini 6.

Olanda (3-4-1-2): Cillessen 6, Hateboer 6 (1′ st Janmaat 6), De Ligt 6.5 (26′ st Akè 6.5), Van Dijk 5.5, Blind 6 (33′ st Weghorst sv), De Roon 6 (33′ st Promes sv), Vormer 5.5 (26′ st Berghuis 6.5), Wijnaldum 6, Babel 6 (37′ st Elia sv), Depay 6, Vilhena 6. (13 Zoet, 14 De Vrij, 16 Propper, 20 Strootman, 21 Kongolo, 23 Padt). All.: Koeman 6. Arbitro: Bezborodov (Russia) 6. Reti: nel st 22′ Zaza, 43′ Akè.

Angoli: 6 a 3 per l’Italia. Recupero: 1′ e 3′. Espulsi: nel st 24′ Criscito. Ammoniti: De Roon, Chiesa, Janmaat e Zaza per gioco scorretto, Depay per comportamento non regolamentare. Spettatori: 19.000 circa.