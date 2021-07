Italia-Spagna, tifoso si imbuca nei festeggiamenti. Verratti: “E tu chi ca… sei?!” VIDEO. E’ successo anche questo nell’incredibile finale di Italia-Spagna. Ma non solo… Poco prima, Bonucci era stato scambiato per un tifoso che aveva invaso il campo. Invece, quello che lo ha invaso davvero, è riuscito a passare tranquillamente come un calciatore. Questo è l’epilogo paradossale della partita che ci ha regalato la finalissima di Euro 2020.

Ma andiamo con ordine… Subito dopo il trionfo ai rigori, Bonucci ha scavalcato i cartelloni pubblicitari per andare a festeggiare sotto la curva azzurra. Dopo alcuni minuti di festa con i tifosi, Bonucci è tornato indietro per tornare in campo ma qui è successo l’incredibile. Uno steward lo ha bloccato credendolo un tifoso che aveva invaso il campo.

E probabilmente proprio in questi attimi concitati, un tifoso lo ha invaso veramente il campo per intrufolarsi nella comitiva azzurra. Fortunatamente, dopo alcuni minuti, è stato chiarito questo equivoco e Bonucci è riuscito a tornare in campo con i compagni di squadra.

Ma nel frattempo, la ‘frittata’ era bella che fatta. Il tifoso aveva invaso il campo e si era unito alla comitiva azzurra per festeggiare la qualificazione alla finalissima di Euro 2020. La comitiva azzurra a Londra è composta da 70 persone tra calciatori e staff. Ormai si conoscono tutti a memoria. Quindi Verratti si è accorto del ‘fattaccio’. Si è rivolto al tifoso invasore e gli ha chiesto, tra un saltello di festeggiamento e l’altro: “Ma tu chi ca… sei?!”. Ma poi il simpatico siparietto si è concluso con una risata reciproca ed i festeggiamenti sono continuati come se nulla fosse accaduto (video YouTube).