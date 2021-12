“Io e la mia alopecia diventeremo amiche”. Così Jada Pinkett Smith, attrice e moglie di Will Smith, ha deciso di mostrarsi in video senza il turbante che da anni usa per nascondere la sua malattia.

Era il 22 maggio 2018 quando l’attrice di Matrix Resurrections rivelò per la prima volta il suo problema: “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli”, disse a Red Table Talk in onda su Facebook.

Ora Jada Pinkett Smith ha scelto di accogliere con ironia la patologia che la affligge e di non nascondersi più.

Jada Pinkett Smith, che cos’è l’alopecia

L’alopecia è una malattia autoimmune che consiste nella graduale perdita della qualità (colore, spessore) e della quantità di capelli o la loro scomparsa.

Il nome deriva dal greco alópex, che significa volpe, e sta ad indicare un tipo di perdita a chiazze come quella della volpe in primavera.

Jada Pinkett Smith, il video su Instagram senza capelli

A 50 anni Jada Pinkett Smith ha scelto di uscire allo scoperto con un video di 38 secondi postato sul suo account Instagram.

“Mi raso fino al cuoio capelluto – spiega – altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo proprio che io e la mia alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne”.

“Guardate – indica con il dito – è comparsa così” mostrando una riga al centro della testa. E spiega che “sulle nuove zone calve metterà degli strass o delle coroncine decorative”. “Il sorriso — in fondo — è fondamentale”, aggiunge.

L’attrice spiega che a darle la forza di rasarsi a zero e vincere la paura è stata la figlia Willow: “Lei mi ha spinto a farlo, perché è ora che io lo accetti”.

“Per me ora è più più difficile nascondere, per questo ho deciso di condividere con voi così che non abbiate domande”, dice dando esempio di grande forza e positività.