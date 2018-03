MANCHESTER – Al termine della partita valida per la Premier League tra Manchester United e Liverpool che si è giocata sabato, un tifoso del Manchester United ha incrociato per strada Jamie Carragher, indimenticabile ex giocatore del Liverpool e ora commentatore di Sky Sport.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Il tifoso lo ha preso in giro dopo che lo United ha vinto 2-1 e Carragher ha deciso di abbassare il finestrino per rispondere alle provocazioni che arrivano dall’auto accanto. Poi, visibilmente infastidito, ha sputato contro l’auto colpendo la figlia quattordicenne del guidatore.

Il video è stato pubblicato dal Mirror e ora Sky starebbe pensando di interrompere la collaborazione con l’ex giocatore. Carragher ha scritto un tweet di scuse il giorno successivo, cercando in questo modo di farsi perdonare. L’ex calciatore ha detto di essere stato avvicinato da molti tifosi dello United e di aver perso il controllo al termine di diverse provocazioni.