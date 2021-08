Jaxson Hayes, arresto star Nba evoca lo spettro di George Floyd. Il fatto era noto: l’arresto del campione di basket Nba Jaxson Hayes a casa sua a Los Angeles il 28 luglio scorso. Gli agenti erano stati allertati per telefono dal cugino della fidanzata che lamentava un presunto comportamento aggressivo del ragazzo.

Qualche giorno dopo il video (gli agenti sono muniti di telecamera) che documenta le fasi concitate del fermo hanno riacceso i riflettori sulla violenza della polizia nei confronti dei cittadini afroamericani. Uso eccessivo della forza, l’accusa (il pivot dei Pelicans di New Orleans era disarmato e abbastanza conciliante). Ma soprattutto un ginocchio sul collo di Hayes riporta alle drammatiche circostanze in cui morì George Floyd, il 25 maggio 2020 a Minneapolis.

Omicidio che scatenò indignazione generale e reazione furibonda della comunità afroamericana contro la violenza discriminatoria della polizia. E per il quale è stato condannato l’agente Derek Chauvin.

“I can’t breathe”, non posso respirare: anche questa volta si può sentire la frase tristemente diventata simbolo del movimento BlackLivesMatter. Per fortuna nel caso di Hayes il ginocchio sul collo – tecnica che può essere mortale come si è visto – è stato portato per brevissimo tempo. Ma questo non basterà a sedare polemiche e accuse.

Le immagini sono già oggetto di indagine, i legali della star Nba si riservano di citare in giudizio il Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

(Immagini da Youtube)