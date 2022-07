Jayland Walker, 25enne afro-americano ucciso a colpi di pistola dalla polizia di Akron VIDEO

Un 25enne afro-americano, Jayland Walker, è stato ucciso a colpi di pistola, si parla di una sessantina di colpi, dalla polizia di Akron, in Ohio. Il sindaco della città, Dan Horrigan, dopo la pubblicazione del filmato da parte della polizia, ha definito il video “straziante”.

Il sindaco si è detto “affranto” per quanto accaduto e ha espresso sostegno “al diritto di riunirsi pacificamente”. “Ma spero che la comunità possa concordare sul fatto che violenza e distruzione non sono la risposta”.

Cosa si vede nel filmato

Nelle immagini si vede l’inseguimento, prima in auto e poi a piedi e poi l’uccisione del 25enne. Il filmato contiene diverse riprese delle telecamere indossate dagli agenti.

Al momento non è chiaro quanti colpi siano stati esplosi, ma Walker, almeno così scrivono i media americani, ha riportato oltre 60 ferite. Gli otto poliziotti coinvolti sono già stati sospesi.

Il rischio di rivolte

La diffusione delle immagini potrebbe riaccendere nuove proteste in America contro la brutalità della polizia verso le minoranze. Come già successo dopo l’uccisione di George Floyd. Il sindaco e la polizia locale in queste ore hanno lanciato un appello alla calma in vista delle manifestazioni di protesta previste in città.

Attenzione: le immagini sono sconsigliate ad un pubblico sensibile.