ROMA – Jennifer Lopez scatenatissima alla festa del suo cinquantesimo compleanno, con i suoi figli, i gemeli Max ed Emma di 11 anni, che hanno cantato e si sono esibiti per la mamma. La festa si è svolta nella tenuta di Gloria ed Emilio Estefan a Star Island, Miami. Un party in grande stile e indimenticabile a cui non si è badato a spese.

Il traguardo da festeggiare era di quelli importanti: 50 anni e il suo fidanzato 43enne Alex Rodriguez le ha regalato una Porsche 911 GTS cabrio e rossa dal valore di 140mila dollari. La discoteca dai riflessi metallici era piena di palloni gonfiati e dorati sparsi dappertutto. Il parco è stato poi costellato di tende bianche per proteggere la privacy degli ospiti e per creare la varie zone di divertimento, dalla sala per la cena alla pista per ballare.

Nella sala principale, nel corso della serata, il DJ Cassidy che aveva partecipato anche la festa per il 40esimo compleanno della Lopez ha suonato insieme a DJ Don Hot tutte le canzoni preferite da J.Lo. Momento clou della serata quello in cui il cantante R&B Ashanti ha intonato con gli ospiti What’s Love ed anche i due figli della Lopez che hanno cantato e organizzato un vero spettacolo in onore della mamma, visbile nel video che segue.

Fonte: Daily Mail, Vanity Fair