Jennifer Lopez, l’esibizione all’insediamento di Biden. Poi in spagnolo urla: “Libertà e giustizia per tutti” VIDEO

Jennifer Lopez ha cantato This land is your Land di Woody Guthrie, durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Tutta vestita di bianco, la popstar di origini portoricane ha cantato anche America The Beautiful, interrompendosi per un breve istante per una frase in spagnolo :“Una naciòn con libertad y justicia para todos”, un messaggio di unità alla fine di un quadriennio che ha messo a dura prova la compattezza del tessuto sociale statunitense.

Jennifer Lopez, il look all’Inauguration Day

Al suo arrivo a Washington per l’Inauguration Day, Jennifer Lopez ha sfoggiato look firmati Chanel e Alberta Ferretti. Prima della sua esibizione alla cerimonia d’insediamento di Biden, la popstar aveva anche pubblicato una foto su Instagram in compagnia di alcuni militari all’esterno del Campidoglio. “Che onore trascorrere alcuni momenti con questi uomini e donne coraggiosi. Grazie per il servizio e il sacrificio. Ti onoro oggi e tutti i giorni. Domani canto per te e per tutti gli americani”.

La star 51enne per l’occasione ha scelto sandali Jimmy Choo e un look total white firmato Chanel: camicia con rouche sul davanti, pantaloni palazzo e un cappotto lungo. Una scelta, quella del bianco, che richiama la pace. Ma è anche un tributo alla prima vicepresidente donna Kamala Harris.