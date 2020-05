Jilam Samson preso di mira dai bulli per il suo viso ora canta canzoni d’amore sul web

ROMA – Jilam Samson ha 39 anni ed è originario di Zamboanga Sibugay nelle Filippine.

Jiliam è nato con una deformità congenita al viso e fin dall’infanzia è sempre stato bullizzato dai coetanei.

Il 29enne però non si è abbattuto ed ha trovato conforto nella pittura e soprattutto nel canto.

Jilam infatti si guadagna da vivere grazie alla sua voce.

Ora che per via della quarantena è bloccato in casa canta sulla Rete.

Nei suoi video intona canzoni d’amore.

I filmati sono diventati virali anche fuori dal suo Paese e rappresentano il migliore riscatto dopo anni di sofferenza.

In realtà, su YouTube Samson non ha ancora un enorme seguito dato che conta meno di mille iscritti al canale. L’impegno però c’è tutto ed anche la voglia di sfondare.

A proposito della sua condizione e del suo riscatto, Jilam ha spiegato: “Sono sempre stato bullizzato fin dai tempi della scuola, ma ho capito che se sei insoddisfatto della tua vita e di come ti appaiono i problemi, impegnati nella cosa che più ami e che ti fa sentire speciale”.

Come dargli torto? (fonte: Dagospia, Facebook, YouTube).