Joe Biden, corteo di 17 auto blindate lo scorta nell’hotel della Cornovaglia in attesa del G7

Dopo essere atterrato con il suo jet privato nella base Raf di Suffolk in Gran Bretagna, Joe Biden e la moglie sono saliti a bordo di una limousine antiproiettili nel bel mezzo della notte.

Con questa auto e un corteo formato in tutto da 17 veicoli hanno raggiunto il Carbis Bay Hotel nella cittadina di Newquay della Cornovaglia. Nella struttura da quattro stelle, la coppia presidenziale ha soggiornato in attesa di incontrare Boris Johnson e gli altri premier e presidente del G7.

Joe Biden, corteo di 17 auto attraversa Newquay in Cornovaglia

La sonnolenta cittadina di Newquay è stata attraversata da 17 veicoli corrazzati. Tra questi una limousine antiproiettile, camion contro possibili attacchi esplosivi, un’ambulanza e dozzine di agenti dei servizi di sicurezza armati fino ai denti a bordo di suv e auto varie.

I video condivisi sui social media mostrano la carovana che attraversa la cittadina che si trova nel sud dell’Inghilterra.

Il Daily Mail scrive che Biden è stato costretto a viaggiare in auto piuttosto che in elicottero a causa del maltempo. Il presidente, dopo essere atterrato è stato scortato da militari appartenenti all’aeronautica statunitense di stanza in Gran Bretagna.