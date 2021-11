Joe Biden salva due tacchini, non finiranno sulla tavola del “Thanksgiving Day” (foto Ansa)

Joe Biden ha graziato alla Casa Bianca i primi due tacchini della sua presidenza. In questo modo, li ha salvati dalla tavola del Thanksgiving Day che gli americani festeggeranno giovedì prossimo.

Joe Biden e la battuta sui tacchini

“Ogni americano vuole la stessa cosa, vuole essere in grado di guardare il tacchino negli occhi e assicurargli che tutto andra’ bene”, ha detto Biden con l’usuale tono scherzoso che accompagna la rituale cerimonia, usando in chiave comica una delle sue frasi per mostrare empatia verso i suoi concittadini.

“E cosi’ e’ ragazzi, andra’ tutto bene”, ha proseguito, concedendo la clemenza a due tacchini bianchi, Peanut Butter e Jelly. Il presidente ha continuato a scherzare dicendo che i due fortunati uccelli sono stati scelti nelle “primarie presidenziali dei tacchini” sulla base “del loro temperamento, della loro apparenza e, sospetto, del loro status vaccinale”.

Joe Biden continua a scherzare sui tacchini: “Non sono stati imburrati ma vaccinati”

“Invece di essere imburrati sono stati vaccinati”, ha aggiunto con un gioco di parole. I due tacchini ora finiranno alla Purdue University in Indiana. Riportiamo di seguito, il video YouTube con il discorso di Joe Biden ed il suo gesto nobile nei confronti dei tacchini (video YouTube).