Joe Biden, ultima gaffe: finito il discorso stringe la mano… a chi? Al vento? All’amico immaginario? VIDEO

In pace o in guerra, Joe Biden non smette di inciampare in qualche gaffe. l'ultima dopo un discorso a Greesnboro: finito il discorso, sembra stringere la mano a interlocutori immaginari

di Redazione Blitz

Pubblicato il 15 Aprile 2022 - 15:45