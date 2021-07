Joey Chestnut mangia 76 hot dog in 10 minuti, vince la gara e piazza un nuovo Guinness World Records VIDEO. Durante gli Europei di calcio, quasi tutti i tifosi mangiano hot dog e bevono birra prima di entrare allo stadio. Ma Chestnut ha davvero esagerato… la sua performance è stata da guinness dei primati.

Joey Chestnut, mangiatore di hot dog da record

Come potete vedere in questo video pubblicato da Espn su YouTube, Chestnut è riuscito nell’impresa di mangiare 76 hot dog in 10 minuti. Un qualcosa di estremo che però gli è valso il titolo di campione del mondo in questa particolare specialità.

Questo campionato mondiale per mangiatori di hot dog è stato inventato negli Stati Uniti. Infatti gli hot dog sono un cibo tipico degli Usa. Girando per le vie di New York, ma anche per quelle delle altre città statunitensi, è molto facile imbattersi in carretti che vendono proprio gli hot dog.

VIDEO, Joey Chestnut mangia 76 hot dog in 10 minuti

E’ un cibo alla portata di tutte le tasche ma anche per chi preferisce mangiare qualcosa di veloce prima o dopo il lavoro, o durante le sue passeggiate da turista. Un cibo di culto per gli americani così, alcuni di loro hanno deciso di gareggiare per il titolo mondiale di mangiatori di hot dog. Riportiamo di seguito, il video con la performance che è valsa il Guinness World Records a Chestnut.