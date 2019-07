ROMA – Una ragazza viene toccata su un braccio da un ragazzo mentre faha rincorso, per poi bloccarlo a terra per tre minuti e chiedere ai presenti di chiamare la polizia. ROMA – Una ragazza viene toccata su un braccio da un ragazzo mentre fa jogging. I due si sono incrociati mentre stavano correndo in direzione opposta a Vassar Street, Cambridge, nello Stato americano del Massachusetts: quando la donna ha sentito la mano dell’uomo si è immediatamente voltata e l’, per poi bloccarlo a terra per tre minuti e chiedere ai presenti di chiamare la polizia.

La polizia del Massachusetts ha diffuso il video di quanto accaduto. Le immagini sono state registrate da una telecamera di sorveglianza e si interrompono prima che la donna chiami la Polizia. Secondo i media locali, la donna sarebbe un’ex soldatessa israeliana e lavorerebbe come personal trainer in una palestra della città. L’uomo è riuscito a fuggire poco prima che arrivassero gli agenti ed è attualmente ricercato: il video è stato diffuso proprio per favorire la cattura.

Fonte: Repubblica, Youtube