LOS ANGELES – John Travolta è stato protagonista di una gaffe ai premi MTV VMA 2019: mentre presentava la categoria Video Of The Year, vinta da Taylor Swift con “You Need To Calm Down” si è diretto da Jade Jolie, una delle drag queen che ha preso parte al filmato, e le ha consegnato il premio scambiandola per la cantante pop.

Il 65enne premio Oscar si è reso conto dell’errore solo dopo aver visto l’espressione sbalordita di Jade Jolie, famosa proprio per impersonare la Swift versione drag queen, che gli ha sorriso e lo ha abbracciato: a quel punto l’attore ha tentato di rimediare in modo ironico dandole una pacca sulla spalla.

Si è girato e con lo sguardo ha cercato la vera Taylor Swift. Il video della gaffe è diventato immediatamente virale sui social media ma non è la prima di John Travolta: cinque anni fa, agli Oscar aveva presentato erroneamente Idina Menzel come la “super talentuosa Adele Dazeem”. (Fonte: Daily Mail)