Jorginho e il rigore sbagliato contro la Svizzera. Mancini: “Non so se resterà il nostro rigorista” VIDEO

Prima quello ininfluente contro l’Inghilterra, poi quello con la Svizzera all’andata e ora quello con la Svizzera al ritorno. Jorginho, dopo aver invece segnato il rigore decisivo contro la Spagna agli Europei, sembra finito in un incubo senza fine.

Ieri sera il centrocampista ha sparato alto il rigore che avrebbe permesso all’Italia di qualificarsi quasi sicuramente al Mondiale senza play off. E ora il centrocampista azzurro, al quarto rigore sbagliato nel giro di poco tempo, si trova un po’ sul banco degli imputati.

Le parole di Roberto Mancini

Jorginho “è dispiaciuto, chi tira i rigori può sbagliarli. Magari saremo più fortunati nella prossima partita. Se resta lui il rigorista? Non lo so, lui è un rigorista e in questo momento qualche difficoltà ce la può avere. Vedremo cosa penserà lui, probabilmente lo cambieremo se ci capiterà un altro rigore. Ci vuole anche personalità per battere un rigore all’ultimo minuto”.

“Ce la giocheremo nell’ultima partita, ma al Mondiale ci andremo. Di questo sono sicuro. La situazione si è un po’ complicata, ma noi partiamo da un vantaggio che non è poco: con due gol di vantaggio partiamo da 2-0. E poi se in Irlanda del Nord facciamo tutti i gol che non abbiamo fatto stasera magari…”.