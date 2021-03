Josè Mourinho negli spogliatoi della Dinamo Zagabria applaude gli avversari che lo hanno eliminato VIDEO

José Mourinho entra negli spogliatoi della Dinamo Zagabria e applaude gli avversari. Davvero un bel gesto quello del tecnico portoghese dopo la sconfitta e l’eliminazione del suo Tottenham contro la Dinamo Zagabria (partita finita 3-0) in Europa League.

L’ex tecnico di Inter, Chelsea e Real Madrid è andato nello spogliatoio della squadra croata, a fine partita, per complimentarsi con gli avversari, che lo hanno ringraziato con un lungo applauso.

Gli Spurs hanno disputato una brutta gara a Zagabria e la tripletta di Mislav Orsic tra i tempi regolamentari e i supplementari ha fissato il 3-0 per la Dinamo, decretando il passaggio ai quarti di finale dei croati. Una debacle davvero inaspettata per la squadra londinese, che pensava di dover gestire soltanto il risultato dell’andata per guadagnarsi il passaggio al turno successivo.

Protagonista della serata quindi l’ex attaccante dello Spezia che dopo le reti nel secondo tempo che hanno pareggiato quelle degli Spurs dell’andata, ha firmato anche il gol che ha deciso il passaggio ai quarti della squadra di Damir Krznar.

Mourinho ora rischia il posto? L’ipotesi Spalletti al Tottenham

E ora cosa succederà al tecnico portoghese? Dopo questo ko la storia di Mourinho al Tottenham potrebbe essere destinata a chiudersi prima del previsto anche a causa di una stagione complicata. L’ex Inter potrebbe essere sostituito sulla panchina degli Spurs, secondo radio mercato, da un altro ex nerazzurro come Luciano Spalletti.