ROMA – Durante un recente concerto dei Queens of the Stone Age, Josh Homme, cantante della band, ha dato un calcio in testa ad una fotografa sotto al palco. Il gesto, volontario, ha scatenato una bufera ed è stato pubblicato su Instagram dalla stessa vittima.

L’incidente è avvenuto sabato sera durante un concerto a Los Angeles. Quando il cantante ha attraversato il palcoscenico si è fermato per qualche secondo davanti alla fotografa Chelsea Lauren, dove ha allungato la gamba nel tentativo di calciarne la macchina fotografica, per poi continuare la sua traversata del palco indisturbato. In seguito all’accaduto, Homme ha deciso di pubblicare un video di scuse rivolto a Lauren, pentito del comportamento.

“La scorsa notte, ho preso a calci la fotocamera di un fotografo e quella macchina fotografica gli è finita in faccia. Il nome della fotografa è Chelsea Lauren. Chelsea Lauren, non ho scuse né ragioni per giustificare il mio comportamento. Sono stato un vero ca**one, e sono davvero dispiaciuto. Spero che tu stia bene. Ho commesso un sacco di errori nella mia vita, e quello di ieri notte è stato sicuramente uno di questi. Mi scuso”.

Homme ha poi insistito sul fatto di non aver agito di proposito ma la Lauren ha dichiarato: “Mi ha guardata dritta in faccia e poi mi ha colpito! Lui è l’unico responsabile del gesto. Non ho infranto nessuna regola, stavo semplicemente facendo il mio lavoro.“.