ROMA – Julia Slonska è polacca, ha 17 anni e fa la modella. La giovane è salita alla ribalta per aver distrutto con un martello una statua di un angelo che ornava il parco Dolinka Szwajcarska di Varsavia. La stuatua risale al 1700: la ragazza l’avrebbe distrutta solo per poter postare sui social il video e per questa ragione è stata identificata e denunciata.

Julia si è giustificata dicendo di voler “Solo giocare a Minecraft” aggiungendo di aver bevuto troppo. Gli haters hanno però reagito riempendola di insulti e lei si è vista costretta a chiudere la sua pagina Facebook.

La cosa però non è finita qui: Julia è protagonista dello spot della banca mBank, la quarta per importanza della Polonia. Per questa ragione, la banca è stata costretta a ritirare tutti gli spot e i cartelloni pubblicitari con la sua immagine per le critiche sollevate dal suo gesto.

Fonte: Corriere della Sera, Youtube