PARIGI – E’ salita sulla Tour Eiffel e, come aveva promesso alle amiche, ha baciato un ragazzo incontrato lì, sotto gli occhi e davanti agli smartphone che filmavano delle stesse amiche. Poi, però, c’ha ripensato, e quel ragazzo di cui conosceva solo il nome, Gavin, le piaceva davvero. Così si è messa a cercarlo, e l’ha trovato. Ma non è andata come sperava…

La protagonista di questa storia di quasi amore 2.0 si chiama Juliana Corrales, ha 18 anni e vive in California. Insieme alle sue amiche è andata a Parigi e quindi sulla Tour Eiffel, dove, per una scommessa, ha dato un bacio ad un giovane sconosciuto.

Il bacio è stato immortalato da diverse foto e da un video che è stato poi postato su Twitter. Anche la madre del giovane, Gavin, ha chiesto a Juliana di ripetere il bacio per poter scattare una foto. E Julianna l’ha accontentata con gioia: “Certo che le ho detto di sì, ha commentato, perché lui è bellissimo!”.

Tanto bello che dopo quel bacio e il saluto finale Juliana ha voluto ritrovare il suo bel ragazzo. Ha postato sui social il video che lo riprendeva ed è partita la caccia. E alla fine ha ritrovato il suo Gavin. Peccato che fosse in verità già di un’altra.

Juliana si è detta comunque felice, ha ringraziato tutti coloro che, sul web, l’hanno aiutata nella ricerca e ha chiesto di “non disturbare oltre lui e sua madre, non vorrei davvero causare loro problemi”. Resta da sapere quel che pensa di tutto ciò la reale fidanzata di Gavin…

Kissed this great guy on the top of the Eiffel Tower, biggest regret is that I didn’t get his number, Twitter can ya help a girl out? pic.twitter.com/ZkNqXc1a9J