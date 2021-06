Jurgen Klopp beve birra e fa festa con i tifosi inglesi dopo la vittoria sulla Germania. Ma è un sosia VIDEO

Jurgen Klopp che beve birra, salta, fa festa e viene portato in trionfo dai tifosi inglesi: ma siamo sicuri che quello che si è presentato a Wembley per Inghilterra-Germania sia l’allenatore tedesco del Liverpool? La somiglianza è veramente impressionante, ma in realtà quello non è Jurgen Klopp, bensì un sosia.

Il sosia di Jurgen Klopp e i tifosi inglesi

In un primo momento si pensava potesse essere veramente Jurgen Klopp, ma poi si è capito che in realtà si trattava di un sosia. Jurgen Klopp infatti è tedesco e difficilmente avrà esultato per l’eliminazione della Germania. Inoltre come si vede nel video, cammina e parla sempre con la bocca storta come quando il vero Klopp si arrabbia o sorride a volte anche nervosamente. Ma il vero Klopp non è che ha quell’espressione sempre stampata in faccia…

Il paradosso dei tifosi inglesi

Intanto, dopo la vittoria sulla Germania, tiene banco una questione legata ai tifosi inglesi. non possono andare a Roma per i quarti di finale ma possono andare in 60mila a Wembey per la finale. C’è infatti un dibattito in corso per le due semifinali e la finale di Euro 2020 si giocano tutte e tre a Londra, proprio a Wembley. Con i casi Covid in aumento in Gran Bretagna a causa della variante Delta, la scelta non è proprio delle migliori.

Sabato 3 luglio a Roma allo Stadio Olimpico c’è il quarto di finale, Inghilterra contro Ucraina. Tifosi inglesi però allo stadio forse non ci andranno mai a causa della quarantena per la variante Delta. Dovendo infatti fare 5 giorni di quarantena, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio. Biglietti acquistabili solo per i residenti nel nostro paese.