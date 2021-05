Juric perde la testa con Massimo Ugolini di Sky: “Devi portare rispetto, chiedimi scusa” VIDEO

Ivan Juric furioso quello che stava per rispondere alla domanda dell’inviato Sky Massimo Ugolini dopo l’1-1 del suo Verona in casa del Napoli che ha estromesso gli azzurri dalla Champions. “Juric, lei stasera è stato l’arbitro della qualificazione in Champions. Il suo Verona è apparso diverso rispetto a quello visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile…” ha cominciato l’inviato, immediatamente interrotto da Juric.

La rabbia di Juric contro il giornalista Sky

“Subito una grande cagata– lo interrompe subito Juric – devi portare rispetto perché se tu non hai seguito le ultime partite del Verona, non puoi parlare così. Tu devi portare rispetto, hai capito! E devi vedere tutte le prestazioni che ha fatto il Verona. Non si fa così…”. “No, non devi finire proprio niente” rimbrotta Juric all’inviato che provava a spiegarsi, aggiungendo poi “non parlo con te perché devi portare rispetto, hai capito? Non ti faccio nemmeno finire la domanda, porta rispetto!”.

Ugolini prova a spiegarsi

L’inviato Sky spiega “Lei sta mancando di rispetto a me, veramente…. mi deve far finire di fare la domanda… Abbiamo visto un Verona con una carica diversa”. Juric, a questo punto, sbotta definitivamente: “Ma di nuovo manca di rispetto! Basta, io me ne vado adesso. Non hai visto la carica con la quale il Verona ha giocato le ultime partite. Manchi di rispetto, la stai mettendo in un modo sbagliato e di brutto. Io parlo con i giornalisti in studio, con te non parlo. Non ci sto, la squadra ha sempre dato il massimo, sempre. Questo atteggiamento, questo modo di fare le domande è sbagliato, è inaccettabile in Italia. Lei mi deve chiedere scusa, questo suo pensiero è vergognoso. Mi chieda subito scusa!”, prima di abbandonare il collegamento.