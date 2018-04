ROMA – New York, provincia di Napoli… Intorno alle 16 e 30 ora locale, in un ristorante affollatissimo esplode liberatorio e gioioso un boato da far tremare i polsi. Fuori dal locale pochi intuiscono, dentro sono tutti tifosi del Napoli ed esplodono al gol di Koulibaly a fine partita. La Juventus è sconfitta, ora è a meno un punto quando mancano solo 4 partite e il calendario è dalla parte dei partenopei.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il sogno scudetto è a portata di mano: a Manhattan come a Fuorigrotta si tocca il cielo con un dito. Qui la colonia napoletana è gremitissima e calorosa: uno spicchio d’Italia all’estero, il calcio attraversa l’oceano, lo spirito di Maradona contagia la Grande Mela. Domenica pomeriggio, anche baseball e basket sono sport locali…