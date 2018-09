FROSINONE – La città di Frosinone si ferma per l’arrivo dei campioni d’Italia in carica della Juventus. E per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, calciatore più forte del mondo. Migliaia di tifosi entusiasti hanno salutato ad Anagni (Frosinone), località scelta come base dalla società bianconera, l’arrivo della Juventus che sarà ospite del Frosinone al Benito Stirpe.

La lunga attesa degli appassionati bianconeri, radunatisi nel piazzale dell’albergo situato proprio di fronte al casello autostradale sin dalle 18, è stata premiata quando Ronaldo e compagni, ben oltre le 22, sono usciti dall’albergo per un saluto i loro tifosi.