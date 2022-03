Kamala Harris è nella bufera per aver riso in maniera sguaiata dopo una domanda sui rifugiati ucraini. La vicepresidente degli Stati Uniti si trovava in Polonia dove ha tenuto una conferenza stampa sulla guerra in Ucraina insieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Il video YouTube in fondo all’articolo.

Kamala Harris e i rifugiati ucraini, sui social insorgono: “Ma cosa c’è da ridere?!”

Un giornalista locale ha posto la seguente domanda a Kamala Harris:

«Gli Stati Uniti sono disposti a fare uno stanziamento specifico per i rifugiati ucraini? E per quanto riguarda il presidente Duda, volevo sapere se la pensa e se ha chiesto agli Stati Uniti di accettare specificamente più rifugiati».

A quel punto, la vice di Biden ha guardato il collega polacco ed è scoppiata a ridere in maniera piuttosto sguaiata. Poi ha risposto: “Un amico che ha bisogno è davvero un amico!”.

La sua reazione non è piaciuta a nessuno e molti utenti dei social hanno espresso il loro dissenso per il comportamento fuori luogo della politica americana in un momento così delicato per l’Ucraina ed il resto del mondo.

Mentre l’Ucraina entra nella sua terza settimana di guerra contro l’invasione russa, la vicepresidente Kamala Harris è diventata uno degli emissari di riferimento del presidente Joe Biden tra gli alleati chiave negli sforzi degli Stati Uniti per sostenere la difesa.

La vicepresidente ha lasciato Washington mercoledì per un viaggio di due tappe in Polonia e Romania, entrambe ex nazioni del Patto di Varsavia che hanno aderito alla NATO nei decenni successivi alla caduta dell’Unione Sovietica.

Entrambe le destinazioni condividono i confini terrestri con l’Ucraina e nelle settimane successive all’inizio degli attacchi della Russia hanno accolto molti dei quasi due milioni di rifugiati che secondo le stime delle Nazioni Unite sono fuggiti dalle loro case.

Nella prima apparizione pubblica del vicepresidente, in un incontro bilaterale con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il leader polacco ha ringraziato Harris per “l’unità del mondo occidentale”, mentre ha elogiato lo “straordinario lavoro” svolto dalla popolazione polacca per accogliere il più grande flusso di profughi europei dalla seconda guerra mondiale.

Kamala Harris elogia il popolo polacco durante conferenza stampa con Duda

Poco dopo, in una conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda, Harris ha nuovamente elogiato la “leadership” mostrata dai cittadini polacchi, dicendo alla stampa:

“Siamo stati testimoni di straordinari atti di generosità e gentilezza. Abbiamo visto attraverso la televisione immagini di persone comuni fare cose straordinarie a sostegno della dignità e del benessere di perfetti estranei”.

Successivamente, la vicepresidente ha annunciato un contributo di 50 miliardi di dollari al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e si è impegnata a “continuare” gli sforzi degli Stati Uniti per sostenere il lavoro che Duda e il popolo polacco hanno intrapreso per sostenere il peso di questa ultima crisi dei rifugiati.