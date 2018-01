STOCCOLMA – Kate Middleton sta visitando la Norvegia e la Svezia insieme al Principe William. La duchessa di Cambridge è incinta al sesto mese di gravidanza e sta aspettando il terzo figlio; malgrado ciò. non si tira indietro davanti a una partita a hockey nel centro di Stoccolma.

Kate gioca a bandy hockey, variante dell’hockey sul ghiaccio molto diffuso nel nord Europa, nonostante la temperatura sotto zero. La duchessa di Cambridge appare in ottima forma e rilassata. Su YouTube il video in cui appare bardata di cappello, guanti, sciarpa e stivali da neve.