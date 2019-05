LONDRA – In occaisone del Chelsea Flower Show, la più grande ed importante esposizione floreale della Gran Bretagna, Kate Middleton ha progettato un giardino boschivo. Per inaugurarlo, la duchessa di Cambridge ci è andata insieme ai suoi tre figli: George, 5 anni, Charlotte, 4, e Louis, di un anno. Quest’ultimo è ad una delle sue prime apparizioni pubbliche: l’ultimo arrivato, infatti, non è stato ancora mostrato molte volte in pubblico anche per l’età che ha.

Il parco ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini a trascorrere più tempo all’aria aperta. Al suo interno, ci sono altalene di corda, una casa sull’albero e un ruscello con cascate.

William e Kate, subito dopo la nascita di Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle, hanno rilasciato una breve intervista in cui hanno dichiarato tutta la loro felicità nell’essere diventati zii. William, rivolgendosi alla moglie, nella breve clip ad un certo punto le dice per sbaglio: “Sono felice di essere zio. E anche tu”. Kate però, ridendo, lo ha corretto: “Non sono uno zio” (“uncle” è zio in inglese, zia invece si dice “aunt” ndr).

Nel proseguo della breve intervista rilanciata dai siti inglese, il duca di Cambridge ha detto: “Ovviamente sono elettrizzato, assolutamente elettrizzato e siamo impazienti di vederlo nei prossimi giorniappena le cose si saranno un po’ calmate (Archie era appena nato ndr). Sono molto contento e felice di dare a mio fratello il benvenuto nel club della privazione del sonno genitoriale!”.

