ROMA – Katy Perry viene invitata a ballare ad American Idol.

La cantante che in trasmissione veste i panni della giudice, si unisce alla concorrente Michelle Susset che sta danzando. Katy indossa però un vestito troppo stretto ed ha ai piedi dei tacchi alti.

La combinazione le è fatale e non riesce nemmeno più a rialzarsi, le devono dare una mano per rimettersi in piedi. Come mostra il video, la trasmissione ha messo un bollino in sovrimpressione per evitare che si vedessero le mutandine